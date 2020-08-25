HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüste kadına tokat olayında yeni gelişme

Otobüste kadına tokat olayında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 22:48 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. O olayla ilgili kimlikleri tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. ile nişanlı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde kaydedilen görüntülerde bir kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın duyulmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otobüste kadına tokat atan kişinin ve yanındaki kadının Taşoluk Mahallesi'nde otobüsten indiği belirlendi.

"ŞAKALAŞMAK AMAÇLI YAPTIM"

Karaburun Mahallesi sahilinde görev yapan jandarma ekipleri, Coşkun A ve otobüste tokat attığı Sevda O.'yu yakaladı. Polise teslim edilen Coşkun A.'nın ifadesinde Sevda O. ile nişanlı oldukları, şakalaşmak amacıyla Sevda O.'ya tokat attığını söylediği öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirinden şikâyetçi olmadığı belirtildi.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Kırmızı bültenle aranıyordu! Teslim olduKırmızı bültenle aranıyordu! Teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat kaçta müjdeyi açıklayacak?
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
İletişim Başkanı paylaştı! İşte Kızıl Elma Marşı
İletişim Başkanı paylaştı! İşte Kızıl Elma Marşı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 yaya ve 3 araca çarptı
Alkollü sürücü dehşet saçtı! 2 yaya ve 3 araca çarptı
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
Koronavirüs nedeniyle maçı hükmen 3-0 kaybettiler!
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
ABD yine karıştı! Ulusal muhafızlar göreve çağrıldı
Üsküdar'da 10 sağlık çalışanı çifte ücretsiz düğün
Üsküdar'da 10 sağlık çalışanı çifte ücretsiz düğün
İlginizi Çekebilir
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist teslim oldu
Kırmızı bültenle aranıyordu! Teslim oldu
Şişli'de dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'e gasp şoku! 500 bin lirasını aldılar
Dizi oyuncusuna büyük şok! 500 bin lirasını aldılar
Batman'da kadın cinayeti! Eski eşi tarafından öldürüldü
Batman'da kadın cinayeti! Eski eşi tarafından öldürüldü
Kocaeli'de alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Alevlere teslim olan tekneden yüzerek kurtuldular
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Külliyen reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki: Külliyen reddediyoruz
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
Ali Babacan, koronavirüse yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.