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  4. Otobüste korkutan anlar! Fenalaşan yolcuyu böyle hastaneye yetiştirdi

Otobüste korkutan anlar! Fenalaşan yolcuyu böyle hastaneye yetiştirdi

06.06.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te otobüse binen bir kadının rahatsızlanmasına kayıtsız kalamayan otobüs şoförü, yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Gazikent-Burç hattında çalışan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait otobüse binen Halise Kazıcı, bir süre sonra rahatsızlandı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Yılmaz, otobüsü durdurup kendisine ait seccadeyi otobüsün içine serdi ve kadının uzanmasını sağladı.

SEDYEYLE ACİL SERVİSE ALDILAR

Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğru hareket eden şoför Yılmaz, hastaneye girdikten sonra önce gidip sedye istedi. Ardından kadını çevredeki bir vatandaşla kaldırıp sedyeye yatıran şoför Yılmaz, kadını acil servise götürdükten sonra hattına dönerek görevine devam etti.
Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA

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