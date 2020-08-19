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  4. Otobüste maske takmadı! Kendini bu sözlerle savundu: Doktorum takma dedi

Otobüste maske takmadı! Kendini bu sözlerle savundu: Doktorum takma dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 23:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde belediye otobüsünde maske takmayan bir kadın diğer yolcular tarafından uyarıldı. Maske takmayan kadın kendisini, "Doktorum takma dedi" diyerek savundu.

Olay Kandıra'dan İzmit'e gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 800CK hat numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki bir kadın yolcu, maskesini takmadığı için diğer yolcular tarafından uyarıldı. Yolculardan büyük tepki alan kadın, kendisini "Benim canım tartışmak istemiyor, benim doktorum takma dedi" sözleriyle savundu.

Yolcuların dakikalar boyunca uyardığı kadın, çenesinin altında bulunan maskeyi göstererek, "Ben sağlıktan anlayan bir insanım. Binmeyin o zaman, gelmeyin. Nefes alamıyorum. Yüzümde duruyor. Tam buramda duruyor. Ben zaten ölmek istemiyorum. Binmeyin o zaman otobüse, gelmeyin" dedi.

Diğer yolcuların yoğun tepkilerine dayanamayan kadın maskesini yüzüne taktı.

(DHA)

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