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  4. Otobüste maske tartışması çileden çıkardı: Vatan hainisiniz

Otobüste maske tartışması çileden çıkardı: Vatan hainisiniz

17.03.2021 10:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da İETT'de şef olduğu iddia edilen kişi ile yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Otobüste dakikalarca devam eden tartışma esnasında sürücü, tarafları sakinleştirmek için çaba sarf ederken şef olduğu iddia edilen kişi, kendisine tepki gösterenleri 'vatan haini' olmakla suçladı.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerindeki seferini yapan İETT otobüsüne binen yolcular ve İETT’de şef olduğu iddia edilen bir kişi arasında maske takma tartışması başladı. Yolcularla uzun süre tartışan ve şef olduğu iddia edilen şahıs, otobüs şoförüne polisi gördüğün anda dur şeklinde talimatlar verdi.

'AMİRİM UZATMAYALIM, AKŞAM AKŞAM HERKES EVİNE GİTSİN'

Uzun süren tartışma sırasında sürücü, ‘Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin’ derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu. Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden ve şef olduğu iddia edilen şahıs, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.

Yaşan tartışma anları an be an kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

İHA

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