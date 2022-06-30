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Otobüste muavinden 2 yaşındaki kız çocuğuna taciz! ‘Yanlış anlaşılma oldu’

30.06.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da mide bulandıran bir taciz olayı yaşandı. Muavin olarak çalışan Ferdi Y. (29), iddiaya göre otobüste annesinin yanındaki 2 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Küçük kızın babası tarafından otogarda darp edilen muavin, polis tarafından gözaltına alındı. ‘Taciz’den suç kaydı bulunan Ferdi Y.'nin, ifadesinde “Yanlış anlaşılma oldu” dediği öğrenildi. İşte iğrenç olayın detayları!

Otobüste muavinden 2 yaşındaki kız çocuğuna taciz! ‘Yanlış anlaşılma oldu’

Rize'den Trabzon’a gitmek için dün sabah saatlerinde otobüse binen ismi öğrenilemeyen kadın, seyir halindeyken, muavin Ferdi Y.’nin 2 yaşındaki kızını taciz ettiğini öne sürerek, olayı telefonla eşine bildirdi.

Trabzon Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen Ferdi Y., burada bekleyen kadının eşi tarafından darbedildi. Çevredeki polis ekibinin müdahalesi sonrası gözaltına alınan Ferdi Y., emniyete götürüldü.

Ferdi Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ‘Taciz’ suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıkan Ferdi Y.'nin, ifadesinde ise suçlamayı kabul etmeyerek, “Yanlış anlaşılma oldu” dediği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon taciz
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