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Otobüste rahatsızlanan yolcusunu hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'da özel halk otobüs şoförü, otobüste rahatsızlanan yolcusunu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü

Adıyaman'da özel halk otobüsü şoförü Mustafa İzci, otobüste rahatsızlanarak yere yığılan yolcusunu hastaneye götürdü.

Kentte şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Mustafa İzci'nin kullandığı otobüse binen Halil Tüy, bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı.

Tüy'ün rahatsızlandığını gören İzci ise başka yolcuların da olduğu otobüsü güzergah dışına çıkararak rahatsızlanan yolcusunu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Sağlık görevlilerinin otobüste ilk müdahaleyi yaptığı Halil Tüy'ün tansiyonunun düştüğü belirlenirken, acil servise alınarak tedavisi yapıldı.

Bu arada Tüy'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adıyaman otobüs şoförü yolcu

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