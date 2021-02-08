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Otobüste saldırıya uğrayan tesettürlü kadının kardeşi konuştu

08.02.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Otobüste saldırıya uğrayan tesettürlü kadının kardeşi konuştu

İzmir’in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde tesettürlü bir kadının önce sözlü, daha sonra fiziki tacize uğramasının ardından şahıs tutuklanırken, olaya ilişkin tesettürlü kadının kardeşi konuştu.

İzmir’in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde tesettürlü bir kadının önce sözlü, daha sonra fiziki tacize uğramasının ardından şahıs tutuklanırken, olaya ilişkin tesettürlü kadının kardeşi konuştu. Sedat Gülbakan, “Hala etkisi üzerinde, hala atlatabilmiş değil. Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı” dedi.
Olay, Menemen ilçesinde 5 Şubat günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediye otobüsüne binen tesettürlü K.Ö. (47) isimli kadının yanına daha önceden tanımadığı E.Ç. (55) isimli bir şahıs geldi. E.Ç., iddialara göre kadına sözlü tacizde bulunup, “Nasıl böyle bir kıyafet giyersin. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı giyindin. Bu şekilde giyinemezsiniz” dedi. Kadına fiziki tacizde de bulunan adama hemen diğer yolcular müdahale etti. Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde E.Ç., belediye otobüsünde yolculuk sırasında yerinde kalkıyor ve telefonla konuşan tesettürlü kadının yanına gidiyor. Tesettürlü kadını sözlü taciz eden E.Ç., kadına fiziki tacizde de bulunuyor. Daha sonra ise tartışmanın arasına yolcular giriyor ve adamı uzaklaştırıyor. Yaşanan olayın ardından K.Ö.’nün şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan E.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kardeşi konuştu: “O anda kısa süreli bir şok geçiriyor ablam”
Olaya ilişkin K.Ö.’nün kardeşi Sedat Gülbakan konuştu. Gülbakan, olayı anlatarak, “Ablam belediye otobüsüne binip akraba ziyareti yaparken bir anda saldırıya uğruyor. Menemen’den binip Koyundere civarına yaklaşınca, karşısında saldırıyı gerçekleştiren kişi yanındaki bayanın bir anda kalkmasını istiyor. O sırada saldırıyı gerçekleştiren şahıs, ayağa kalkıp pozisyonunu alıyor ve yumruklarla bir anda saldırmaya başlıyor. Saldırırken, ‘Nasıl böyle bir kıyafet giyersin. Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı giyindin. Siz bu şekilde giyinemezsiniz’ diyerek vurmaya çalışıyor. O anda kısa süreli bir şok geçiriyor ablam. Polis memurları aranıyor. Polis geldikten sonra direkt hastaneye götürülüyor ve darp raporu alınıyor. Darp raporundan sonra karakola gidiliyor ve ifadeler alınıyor” dedi.

“Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı”
Kardeşinin psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Gülbakan, şöyle devam etti:
“Bir gün boyunca kendine gelemedi, biz sürekli yanında bulunduk. Konuşurken bile bazen kekeme bir şekilde konuşuyor. Hala etkisi üzerinde, hala atlatabilmiş değil üzerinden iki gün geçmesine rağmen. Hepimiz çok üzgünüz, keşke olmasaydı ama biz de bu şekilde olduğu için yıprandık.”

Otobüste saldırıya uğrayan tesettürlü kadının kardeşi konuştu

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