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Otobüste seyahat eden 2 kişinin "risklidir" grubunda olduğu tespit edildi: 29 yolcu karantinaya alındı

13.02.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de durdurulan otobüste jandarma ekiplerince yapılan HES kodu kontrolleri sırasında "risklidir" gurubundaki 2 kişi ile birlikte toplam 29 yolcu karantinaya alındı.Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor.

Kırıkkale’de durdurulan otobüste jandarma ekiplerince yapılan HES kodu kontrolleri sırasında "risklidir" gurubundaki 2 kişi ile birlikte toplam 29 yolcu karantinaya alındı.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerinde Balışeyh ilesindeki trafik kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri, Artvin’den İstanbul’a seyahat eden yolcuların HES kodu sorgulamasını yaptı. Kontroller sırasında HES kodu "riskli" gurubunda yer alan Hüseyin U. ile Yunus T. isimli yolcunun karantina da olması gerektiği belirlendi.

29 yolcu karantinaya alındı
Jandarma, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. "Riskli" gurubunda yer alan 2 kişi ile birlikte otobüsteki diğer 27 yolcu, jandarma nezaretinde Yüksek İhtisas Hastanesi’ne getirildi. Covid-19 testi yapılan 29 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurda götürülerek karantinaya alındı. Yolcuların test sonucu negatif çıktığı takdirde karantinaları sonlandırılacak. Otobüste ise dezenfekte işlemi yapıldı.
Karantinada olması gereken Hüseyin U. ile Yunus T. isimli 2 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 4 bin 50’şer lira para cezası için tutanak tutuldu. Otobüs firmasına da 4 bin 50 lira para cezası uygulanıp, idari işlem başlatıldı.

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