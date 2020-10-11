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Otobüste sosyal mesafesiz yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

Fatih-Taksim seferini yapan otobüste sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı gözlendi.

Fatih-Taksim seferini yapan otobüste sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı gözlendi. Korona virüs nedeniyle sınırlı sayıda yolcu alınması gereken otobüste, yolcular ayakta duracak yer bulmakta zorlandı.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralının uygulanabilmesi için yolcu sayısına sınırlama getirilmişti. Kuralların yer yer hiçe sayıldığı toplu taşıma araçlarında yaşanan kalabalık kameralara yansıdı. Cuma günü akşam saat 20.00 sularında Taksim-Fatih arası sefer yapan otobüste vatandaşlar ayakta duracak yer bulmakta zorlandı. Vatandaşların maskelerini taktığının gözlendiği otobüste, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

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