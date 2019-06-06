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Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, halk otobüsünde yanındaki kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Olayın ardından otobüste yaşanan arbede ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Olay, dün akşam saatlerinde Toplama Merkezi-Balıklıgöl hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk olan otobüse binen ismi açıklanmayan kadın, bir süre sonra çığlık atmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kadın, arkasındaki erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek şoförden otobüsü durdurmasını istedi. Kadın ile kendisini taciz ettiğini öne süren kişi arasında çıkan tartışma, otobüsteki diğer yolcularında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

OT

Kavganın ardından şüpheli otobüsten inerek uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, otobüsün güvenlik kamerası ve yolcuların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Tacize uğradığını iddia eden kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa halk otobüsü taciz

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