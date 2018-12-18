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Otobüste unuttuğu içinde 8 bin euro bulunan çantayı polis buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

TATİL için geldiği Sivas’ta bindiği halk otobüsünde içinde 8 bin euro bulunan çantasını unutan Z.Y., polise başvurdu.

Otobüste unuttuğu içinde 8 bin euro bulunan çantayı polis buldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TATİL için geldiği Sivas’ta bindiği halk otobüsünde içinde 8 bin euro bulunan çantasını unutan Z.Y., polise başvurdu. Otobüste bulunan çanta kendisine teslim edilen Z.Y., çok mutlu oldu.
Hollanda'dan tatilini yapmak üzere Sivas'a gelen Z.Y., Nuri Demirağ Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşmak için halk otobüsüne bindi. Z.Y. evine gittiğinde içerisinde 8 bin euro, pasaport, kimlik ve cep telefonu olan çantasının yanında olmadığını fark etti. Durumu Altıntabak Polis Merkezi Amirliği'ne bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmada, Z.Y.'nin bindiği halk otobüsü tespit edilerek araç şoförü ile irtibata geçildi. Otobüs şoförü, kontrol ettiği otobüs içerisinde siyah bir çanta buldu. Çantayı Altıntabak Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Ekiplerin haber vermesiyle polis merkezine gelen Z.Y. para ve eşyalarının bulunduğu çantayı teslim aldı.

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