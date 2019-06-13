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Otobüste unutulan çocuk ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark AŞ'de görevli sürücü, otobüste unutulan 5 yaşındaki çocuğu aracında 3 saat misafir ettikten sonra ailesine ulaştırdı - Ali Yıldırım: - "Abdullah'ı da kendi evladım gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark AŞ'de görevli sürücü Ali Yıldırım, kullandığı otobüste unutulan 5 yaşındaki çocuğu ailesine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın kullandığı 550 hat numaralı otobüs, Duduyev Parkı'ndan Çayırova ilçesine seferine çıktı.

Yeni Mahalle durağında yolcuların çoğunluğunun indiği otobüsün arkasından ses gelmesi üzerine Yıldırım, yol kenarına çektiği aracının arka kısmına gitti.

Yolculardan bilgi alan Yıldırım, ismi Abdullah olan çocuğun ailesinin araçta olmadığını ve unutulduğunu öğrendi.

Abdullah'ı yanına alan Yıldırım, ona korkmaması gerektiğini, güvende olduğunu ve kendisini ailesine teslim edeceğini söyledi.

Daha sonra polis ekipleriyle irtibat kuran Yıldırım, çocuğun babasının tespit edildiğini ve aynı zamanda çocuk için emniyete başvuru yapıldığı bilgisini edindi.

İrtibat numarası verilen Abdullah'ın babası Mehmet Karabiber ile görüşen Yıldırım, son durağa yakın olduğunu ve çocuğu istedikleri yerde teslim edebileceğini belirtti.

Sürücü Yıldırım, korkmaması için su, çikolata ve yemek verdiği ve oyun oynadığı çocuğu, dönüş yolunda anne ve babasına teslim etti.

- "İnsanlık görevimi yerine getirdim"

Daha sonra Gebze Otobüs Garajı'nda sürücü İsa Yıldırım ile bir araya gelen baba Mehmet Karabiber, eşinin kendisine Büyükşehir Belediyesi otobüsünde oğulları Abdullah'ı unuttuğunu telefonla bildirdiğini aktardı.

Karakolu arayarak kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getiren Karabiber, "Daha sonrasında otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı ve 'Çocuğunuz Abdullah güvende ve bizlerle beraber.' dedi. İşte o zaman korkum bir anda rahatlamaya döndü. Yıldırım'a teşekkür ettim. Allah kendisinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

UlaşımPark'ta 3,5 yıldır otobüs sürücülüğü yapan Yıldırım ise temel insanlık görevini yerine getirdiğini vurguladı. Yıldırım, "Abdullah'ın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende ve emin ellerde olduğunu belirttim ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi söyledim. Abdullah'ı da kendi evladım gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı." şeklinde konuştu.

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