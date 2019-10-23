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Otobüste unutulan döviz dolu cüzdanı İranlı turiste teslim etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, halk otobüsü şoförü Barış Sözen, İranlı turistin unuttuğu, içinde yaklaşık 30 bin liralık döviz ve Türk Lirası bulunan cüzdanı sahibine teslim etti.

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, halk otobüsü şoförü Barış Sözen, İranlı turistin unuttuğu, içinde yaklaşık 30 bin liralık döviz ve Türk Lirası bulunan cüzdanı sahibine teslim etti. İranlı turist, şoförün duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.
İranlı turist Ali Jafari, 22 Ekim Salı günü akşamı, Barış Sözen'in kullandığı VS18 Sarısu- Eski Varsak Hattı'nda çalışan halk otobüsünde cüzdanını düşürdü. Otobüsten indikten bir süre sonra cüzdanını kaybettiğinin farkına vatan Jafari, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Otobüs şoförü Barış Sözen, seferini tamamlayıp evine dönerken, çağrı merkezinden gelen ihbar üzerine otobüsünü Atatürk Bulvarı üzerinde durdurup arama yaptı. Cüzdanı bulan ve içerisinde 5 bin dolar, 100 İsviçre Frangı ve 1115 TL ve kredi kartları olduğunu gören Barış Sözen, konuyu çağrı merkezine iletti. Hemen İranlı turistle iletişime geçilerek, cüzdanın güvende olduğu, teslimi için Sarısu Depolama Alanı'na gelmesi gerektiği bilgisi verildi.
TUTANAKLA TESLİM EDİLDİ
Aracında bulduğu cüzdanı muhafaza eden Barış Sözen, Sarısu Depolama Alanı'na geri dönerek, Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü görevlisi Serkan Gündoğmuş nezaretinde, Ali Jafari'ye otobüste unuttuğu cüzdanı tutanakla teslim etti. Ali Jafari cüzdanının bulunmasında yardımcı olan Büyükşehir ulaşım yetkililerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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