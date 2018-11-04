Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcuya gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS'te, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcu, 264,66 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis'te polisin yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada E.A. adlı yolcunun üzerinde 264,66 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., ifadesi için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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