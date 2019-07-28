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Otobüste, uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

VAN'da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, üzerinde 160 gram eroin ve 12 gram metamfetaminle yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Otobüste, uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, üzerinde 160 gram eroin ve 12 gram metamfetaminle yakalanan yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde, Van-Bitlis karayolu Yoldöndü mevkiinde oluşturdukları uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan yolcunun üzerini aradı. Aramada, yolcunun üstünden 160 gram eroin ile 12 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ismi açıklanmayan yolcu, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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