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Otobüste yabancı uyruklu 3 yolcu, 1,5 kilo afyon sakızıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:46 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 501 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Otobüste yabancı uyruklu 3 yolcu, 1,5 kilo afyon sakızıyla yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 501 gram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Gevaş ilçesinde, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Tatvan karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan denetimlerde, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu 3 yolcunun üst araması ve çantaları arandı. Çantalarda kokusunun çeşitli baharatlar yardımıyla gizlenmeye çalışıldığı belirlenen 1 kilo 501 gram afyon sakızı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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