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  4. Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

14.01.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs hastası karı ve koca, Kırıkkale'de otobüsle seyahat ederken yakalandı. Akrabasının HES koduyla bilet alan ve eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı "Yanlış yaptığımı biliyorum" dedi. 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulanan çift, işlemlerin ardından özel bir otelde karantinaya alındı.

Otobüste yakalandılar! "Yanlış yaptığımı biliyorum" demesi de kurtarmadı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin kontrolü sırasında koronavirüs hastası bir çift yakalandı. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı, "Yanlış yaptığımı biliyorum" dedi. Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı ve eşine 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı.

PCR TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti.

OTOBÜS3

AKRABASININ HES KODU İLE BİLET ALMIŞ

Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi. Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kırıkkale
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