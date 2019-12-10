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Otobüste yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta E-5 üzerinde bir otobüs şoförü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma karakolda bitti.

Otobüste yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması

Esenyurt’ta E-5 üzerinde bir otobüs şoförü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma karakolda bitti. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde E-5 karayolu Esenyurt-Hadımköy hattında çalışan bir otobüs içerisinde yaşandı. İddiaya göre otobüsün arızası üzerine sürücü M.G. yolcuların tahliyesini istedi. Bu sırada yolculardan üniversite öğrencisi D.E. ise kulağında kulaklık olduğu gerekçesiyle söyleneni duymadı. D.E. ve şoför arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine D.E. şoför M.G’nin kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri karşılıklı şikayette bulundukları öğrenilen tarafları karakola götürerek ifadelerini aldı.
Olayla ilgili M.G’nin cep telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şoför M.G’ nin üniversite öğrencisi D.G’YE araçtan inmesi gerektiğini ve aracı tamirciye götürmesi gerektiğini söylediği duyuluyor. Görüntülerin devamında ise üniversite öğrencisi D.G ’nin “üzerime yürüdün beni dövmeye kalktın” dediği duyuluyor. Konu yargıya intikal etti.

Otobüste yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması

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