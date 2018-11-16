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Otobüste yolcunun çantasından 18 sikke ve heykel çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüsteki yolcunun çantasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel ele geçirildi.  Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki kontrol noktasında, sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Otobüste yolcunun çantasından 18 sikke ve heykel çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu otobüsteki yolcunun çantasında, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel ele geçirildi.
Gevaş İlçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Bitlis yolundaki kontrol noktasında, sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Araçtaki yolculardan birinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, çantasını aradı. Çantadan Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 18 sikke ile 1 minyatür heykel çıktı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alındı.

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