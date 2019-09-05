Otobüste yolcunun oturduğu koltukta eroin ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) - VAN-Bitlis karayolunda jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yolcu otobüsünde seyahat eden ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir yolcunun oturduğu koltuğun içi ve çantasında gizlenen 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Ekipler, otobüste bulunan bir yolcunun şüpheli hareketlerini fark etti. Bunun üzerine narkotik köpeği 'Cesur' ile yolcunun oturduğu koltuk ve çantası arandı. Aramada, yolcunun oturduğu koltuğun içerisi ve çantasında gizlenen 1 kilo 123 gram eroin ele geçirilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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