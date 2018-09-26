Otobüste yolcunun yastığı ve sigara paketinden uyuşturucu çıktı

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekibi tarafından durdurulan otobüste, bir yolcunun yastığı ve sigara paketi içerisine gizlenmiş 53 gram eroin ile 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gevaş ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban'da yol kontrolü yaptı. Durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında bir yolcunun hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada, sigara paketi içerisine gizlenmiş 8 gram metamfetamin ile yolcuya ait yastık içerisinde 53 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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