Otobüsteki taciz şüphelisini döverek karakola telim eden şoför o anları anlattı

Olay, 15 Şubat’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan Salim Fındık idaresindeki 41 J 0224 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre halk otobüsüne binen E.Y. isimli bir şahıs, D.M. (17) isimli bir genç kızın yanına oturdu. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra elindeki telefonu ile ilgilenen D.M., E.Y. isimli şahsın kendisine dokunması sonrasında tacize uğradığını iddia ederek, "Ne yapıyorsun, kalk şuradan. Seni cümle aleme inat yolun ortasında döverim" dedi. Kızın tepkisi üzerine ayağa kalkan E.Y., "Ben bir şey yapmadım" diyerek D.Y.’den uzaklaştı. Hızla kapıya yönelen ve inmek isteyen şahsı ise sürücü ve yolcular durdurdu. Genç kızın taciz edildiğini söylemesi üzerine ise sürücü ve yolcular, şahsı darp etmeye başladı. Aldığı darbelerde aracın ön kapısına yığılan şüpheli, "Engelliyim" diyerek kendisini dövenlerden kurtulmaya çalıştı.

Şahıs serbest bırakıldı

Kızın tepkisi üzerine otobüsü durduran sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, "Benim otobüsümde bunu nasıl yaparsın" diyerek yolcularla birlikte E.Y. isimli şahsı dövdü. "Diğer koltuklar boşken, neden kadının yanına oturdun" diye tepki gösteren sürücü Fındık, bir süre sonra tekrar koltuğuna oturarak, aracı Kuruçeşme Polis Merkezine sürdü. Aracın karakola gittiği sırada araçta bulunan yolculardan bazıları ise şahsı linç etmek istedi. Polis merkezi önünde aracı durduran sürücü, kendi elleri ile şahsı polis ekiplerine teslim etti. Şahıs ile birlikte polis merkezine giden D.M. isimli genç kızın ise şahsın kendisini taciz ettiğini iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan E.Y., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

“O esnada aklıma ailem, annem geldi”

Saniye saniye özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan olayda genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsı önce dövüp, sonra polis merkezine teslim eden otobüs sürücüsü Fındık, o anları anlattı. Yaşanan olay sırasında kendi ailesini düşünerek çok sinirlendiğini ifade eden Fındık, “O gün buradan tura çıktım. Turu tamamladıktan sonra Ordu Evi Durağı’nda o şahıs arabaya bindi. İki dakika önce de bayan bindi arabaya. Yaklaşık 20 dakika sonra Kuruçeşme Işıklar mevkiine geldim. Genç kız yanına oturan şahısa, ‘Ne yapıyorsun’ diye bağırınca ben aynadan bakıp taciz olduğunu anladım. Sonra ben de dayanamadım saldırdım. Benimle birlikte bir yolcu da saldırdı. O esnada aklıma ailem, annem geldi” dedi.