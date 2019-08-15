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Otobüsteki tacizci yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, halk otobüsünde ön koltukta oturan kadına sarılarak göğüslerini ellediği iddia edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. (52), güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilerek yakalandı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen B.S. (25), Darıca Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki duraktan otobüse bindiğini, arkasındaki koltukta oturan kişinin kendisine sarılarak göğüslerini ellediğini, tepki göstermesi üzerine şahsın otobüsten inerek kaçtığını iddia ederek, şikayette bulundu. Polis, bunun üzerine otobüste bulunan araç içi güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Özbekistan asıllı Fahrettin S. yakalanarak gözaltına alındı. Fahrettin S. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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