Otobüsteki valizlerin içinde 51 kilo eroin ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizler içerisinde 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dün gece saatlerinde Erzincan- Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları denetimlerde Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu. Narkotik köpeğiyle otobüste yapılan aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş iki valizin içinde 51 kilo 193 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.Ç. (63), Y.K. (44) ve M.A.A. (18) gözaltına alındı.

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