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Otobüsteki yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 17:29 | Son Güncelleme

Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı.Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsünden çıkamayarak hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sibel Akkaya (56), memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Otobüsteki yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, yolcu otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir-Edremit karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsünden çıkamayarak hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Sibel Akkaya (56), memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Akkaya için ilçedeki Bahçekaya Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akkaya aile kabristanlığında toprağa verildi.

Otobüsteki yangında hayatını kaybeden Sibel Akkaya son yolculuğuna uğurlandı

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