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Otobüsteki yangının kahve makinesinden çıktığı öğrenildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi’nde meydana gelen yolcu otobüsü yangınının kahve makinesinden çıktığı öne sürüldü.

Otobüsteki yangının kahve makinesinden çıktığı öğrenildi

Balıkesir’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçeyazı Mahallesi’nde meydana gelen yolcu otobüsü yangınının kahve makinesinden çıktığı öne sürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yanan otobüsün yanında açıklama yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan alınan bilgiye göre, şoförün ve muavinin verdiği ifadede yangının kahve makinesinden çıktığı iddia edildi. Başkan Yılmaz, "Otobüs şoförü aracı sağ kenara çekerek, yolcuların panik yapmadan inmeleri isteniyor. Otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunmakta iken arabadan 29 yolcunun indiği tespit edildi. Yaralımız çok yok. Kargaşadan dolayı yaralanmalar var. Yani 5 insanımız arabada vefat etti. Savcımız şu anda olayın başında tetkikleri yapıyor. Yolcuları, otobüs personelinin ifadeleri alınıyor.Ulaşım şirketinin listesi şu anda otobüsten inenlerin sayısı aynı. Vatandaşlarımız panik ile araçta yaralanmalara sebep olduğu ve ölen vatandaşlar alevlerden ve zehirli dumandan etkilenerek, daha sonrası alevlerin arasında kalarak vefat etmiştir. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Otobüsteki yangının kahve makinesinden çıktığı öğrenildi

Otobüsteki yangının kahve makinesinden çıktığı öğrenildi

Otobüsteki yangının kahve makinesinden çıktığı öğrenildi

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