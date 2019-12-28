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  4. Otobüsteki yolcudan eroin çıktı

Otobüsteki yolcudan eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:51 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otobüste yapılan aramada yolculardan birisinin üzerinde 15 gram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki yolcudan eroin çıktı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir otobüste yapılan aramada yolculardan birisinin üzerinde 15 gram eroin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada yolculardan K.K’nin üzerinde 15 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otobüsteki yolcudan eroin çıktı

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