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Otobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:35 | Son Güncelleme

YOZGAT'da, jandarmanın durdurduğu otobüste bulunan yolcu O.U.'nun çantasında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Otobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktı

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'da, jandarmanın durdurduğu otobüste bulunan yolcu O.U.'nun çantasında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat'tan Ankara'ya giden yolcu otobüsündeki O.U.'nun tarihi eser taşıdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, otobüsü Yerköy ilçesinde durdurdu. O.U.'nun çantasında arama yapan ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 3 sikke, baykuş, yarım ay şeklinde metal obje, iğne şeklinde metal obje, 7 insan figüründeki küçük metal heykel, heykel karidesi metal parça, iki ucunda yeşil renk bulunan metal kolye ucu ve 2 metal küçük bıçak kını ele geçirdi. O.U. hakkında yasal işlem başlatılırken, tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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