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Otobüsteki yolcunun üzerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

18.11.2020 14:06 | Son Güncelleme:
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Mersin-Antalya D-400 karayolunda jandarma tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünün içinde uyuşturucu suçundan kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

Mersin-Antalya D-400 karayolunda jandarma tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünün içinde uyuşturucu suçundan kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan aramasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmanın yol arama noktasında yaptığı kontrolde, 31 AB 06 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kimlik sorgusunda ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan kaydı bulunan A.A. (41) yakalandı. Şüpheli otobüsten indirilerek, üst araması yapıldı. Yapılan aramada şüphelinin montunun cebindeki sigara paketinin içerisinde yaklaşık 5 gram toz esrar, çanta içerisinde yaklaşık 100 gram metamfetamin maddesi ve şarjöründe 5 adet mermi olan ruhsatsız seri numarası kazınmış tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilecek.

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