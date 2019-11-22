HABER

Otobüsten inen şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında ilçe girişindeki Dinek Kavşağı’nda yolcu otobüsünden inen Metin E.’nin (32) durumundan şüphelendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, yolcu otobüsünden indiği sırada gözaltına aldığı şüphelinin üst aramasında 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma kapsamında ilçe girişindeki Dinek Kavşağı’nda yolcu otobüsünden inen Metin E.’nin (32) durumundan şüphelendi. Bunun üzerine Metin E.’ye üst araması yapan polis, 195 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan Metin E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
Kahramanmaraş’ta kömür hırsızı tutuklandıKahramanmaraş’ta kömür hırsızı tutuklandı
Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün denetimi Kadıköy ve Sancaktepe'de kaçak tütün denetimi 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Akaryakıtta yeni dönem

Akaryakıtta yeni dönem

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-18' uygulaması!

İstanbul'a kurt kapanı uygulaması!

MHP'li Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun aracına ateş açanlarla ilgili yeni gelişme!

MHP'li belediye başkanının aracına ateş açmışlardı! Yeni gelişme

1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat imha edildi

Çanakkale'de bulundu! İmha edildi...

Soğukkanlılıkla anlattı! Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Zonguldak'ta valilik önünde şaşırtan görüntü!

Valilik önünde şaşırtan görüntü!

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.