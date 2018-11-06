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Otobüsten zorla indirildiğini öne süren gazi şikayetçi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 15:08 | Son Güncelleme

Antalya'da 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş, gösterdiği kartın geçersiz olduğunu söyleyerek kendisini bindiği özel halk otobüsünden zorla indirdiğini iddia ettiği şoför hakkında polise şikayette bulundu - Gazi Akkuş: - "Şoför bu kartı kabul etmedi. Beni otobüsten indirip gaza basıp gitti. Çok zoruma gitti. Yürüyemeyecek duruma geldim. Çok üzüldüm"

Antalya'da 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş, gösterdiği kartın geçersiz olduğunu söyleyerek kendisini otobüsten zorla indirdiğini öne sürdüğü şoförden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da 1996 yılında polis merkezinde meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan ve bu olay nedeniyle vazife malulü olarak emekli edilen Akkuş, önceki gün Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda özel halk otobüsüne bindi. Akkuş, gösterdiği vazife malulü kartının geçersiz olduğunu belirten özel halk otobüsü şoförünün kendisini araçtan zorla indirdiğini iddia etti.

Otobüs şoförünün kendisini iterek hakarette bulunduğunu da öne süren gazi Veli Akkuş, Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullandığı kartla yıllardır otobüse bindiğini söyledi. Devletin gazilere belediyeden ücretsiz kart verdiğini dile getiren Akkuş, "Bu karttan çekildiği zaman devletimiz otobüsün ücretini ödüyor. Ben de devletimden para çıkmaması için yılllardır vazife malulü kartımla otobüse biniyorum. Şehit ve gaziler bunun bedelini zaten ödediler. Şoför bu kartı kabul etmedi. Beni otobüsten indirip gaza basıp gitti. Çok zoruma gitti. Yürüyemeyecek duruma geldim. Çok üzüldüm." dedi.

Akkuş, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ve otobüs şoförünün cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Olaya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesince de soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan çevredeki bir kişinin çektiği görüntülerde gazi Akkuş'un şoförle tartışması ve otobüsten indirilme anı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
darp gazi OTOBÜS

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