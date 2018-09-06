Otobüsü durdurup görme engelliyi karşıya geçirdi

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan görme engellinin yardımına halk otobüsü şoförü Yusuf Uzun, koştu. Otobüsü durduran Uzun, engelliyi karşıya geçirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otogar- Altınova hattında çalışan Yusuf Uzun yönetimindeki halk otobüsü, dün saat 08.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi yakınlarında yolcu almak için durağa yaklaştı. Bu sırada yol kenarında, karşıya geçmeye çalışan görme engelli olduğunu fark eden Yusuf Uzun, otobüsü durdurup “Karşıya mı geçeceksin” diye seslendi. “Evet” yanıtını alan Yusuf Uzun, otobüsten inip engellinin koluna girerek yolun karşısına geçirdi. Yeniden araca binen Yusuf Uzun yoluna devam etti. Şoför Yusuf Uzun'un engelliyi karşıya geçirdiği anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

