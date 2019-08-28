HABER

Otobüsü durdurup, yaralının yardımına koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de, otobüs şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede seyir halindeyken, bir bisikletlinin düştüğünü gördü.

Otobüsü durdurup, yaralının yardımına koştu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, otobüs şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede seyir halindeyken, bir bisikletlinin düştüğünü gördü. Otobüsünü durdurup, yardıma koşan sürücünün duyarlı davranışı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 08.45 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. bünyesinde hizmet veren 130 numaralı Teleferik-Çınar-Servergazi Hastanesi hattının otobüsü şoförü Ahmet Ertuğrul, caddede ilerlerken karşıdan gelen bir bisiklet sürücüsünün kontrolünü kaybederek düştüğünü gördü. Aracı hemen yol kenarına çeken Ertuğrul, aşağı inerek, kaza geçiren gencin bisiklet gidonuna takılan ayağını kurtardı. Otobüs sürücüsü daha sonra 112 Acil Servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Ertuğrul, sağlık görevlileriyle görüşmesinin ardından trafiğin tıkanmaması için seferine kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olay ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
FOTOĞRAFLI

Otobüsü durdurup, yaralının yardımına koştuOtobüsü durdurup, yaralının yardımına koştuOtobüsü durdurup, yaralının yardımına koştu

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
28 göçmen kaçma hazırlığı yaparken yakalandı28 göçmen kaçma hazırlığı yaparken yakalandı
Tekstil fabrikasında yangın (2)Tekstil fabrikasında yangın (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.