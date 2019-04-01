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Otobüsün altına saklanan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Şahsın, Gürcistan'a gitmek için otobüste saklandığı öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de otobüsün altına saklanan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gençağa Samat'ın kullandığı Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yolcularını alarak dün İstanbul'a ulaştı.

Daha sonra otobüsün bakımı için Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesine gelen Samat, otobüsü temizledikten sonra yağ değişimi için motor ustasına bıraktı.

Motor ustası, aracın bakımını yaparken Filistin uyruklu olduğu belirtilen bir kişinin, otobüs şaftının üzerinde olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsı saklandığı yerden çıkardı.

Şahsın Aksaray'daki İstanbul Uluslararası Emniyet Otogarı'nda otobüsün altına saklanarak Gürcistan'a gitmek istediği öğrenildi.

Samat, Gürcistan'dan dün geldikten sonra otobüsü garaja çektiklerini ifade ederek, "Sabah saat 10.00'da kalktık geldik buraya, bakımını yaptık. Usta aracın altına girdi, ayak görünce korktuk. Sonra polise haber verdik. İtfaiye gelince şaftı söktük, adam çıktı. Polisler, 'Nasıl girmiş?' diye sordu. 'Alttan girdim' demiş. Dün saat 15.00-16.00 arası girmiş." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir dolapdere sanayi sitesi

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