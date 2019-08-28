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Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki Muhammed ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Tezecan (3), halk otobüsünün çarpması sonucu altında kalıp, ağır yaralandı.

Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, yakınıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Tezecan (3), halk otobüsünün çarpması sonucu altında kalıp, ağır yaralandı. Kaza anı, otobüs kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün Diyarbakır- Elazığ yolunda meydana geldi. Muhammed Tezecan, ismi öğrenilemeyen yakınıyla birlikte park halindeki otobüslerin arasından çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışırken, Aziz Ateşal'ın kullandığı 21 H 0053 plakalı halk otobüsünün çarpmasıyla altında kaldı. Kazada, Muhammed ağır yalanırken, yakını yara almadan kurtuldu.

Muhammed, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Muhammed'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü Aziz Ateşal ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, halk otobüsünün kamerasınca anbean kaydedildi.

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