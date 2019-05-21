Otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Konya-Bursa arası sefer yapan, Nazmi Ç.(40) yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Otobüste arama yapan polis, bagajda saklanmış 4 yolcu buldu. Bursa'ya gitmeye çalışan yolcuların Afganistan uyruklu Norurolah H.(26), Necip M.(25), Agha H.(33) ve Skor N.(34) isimli kaçak göçmenler olduğu belirlendi.

4 Afgan gözaltına alınırken, otobüs ile kaçak yolcu taşıyan sürücü hakkında idari işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



