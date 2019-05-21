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Otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 10:55 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.
Konya-Bursa arası sefer yapan, Nazmi Ç.(40) yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Otobüste arama yapan polis, bagajda saklanmış 4 yolcu buldu. Bursa'ya gitmeye çalışan yolcuların Afganistan uyruklu Norurolah H.(26), Necip M.(25), Agha H.(33) ve Skor N.(34) isimli kaçak göçmenler olduğu belirlendi.
4 Afgan gözaltına alınırken, otobüs ile kaçak yolcu taşıyan sürücü hakkında idari işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Otobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktıOtobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktıOtobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktıOtobüsün bagajından kaçak göçmenler çıktı

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