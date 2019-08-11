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Otobüsün çarptığı araçtaki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 19:50 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Otobüsün çarptığı araçtaki 5 kişi yaralandı

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Nurdağı-Bahçe yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Mahmut Ö.(45) yönetimindeki 42 TC 910 plakalı yolcu otobüsü, Osman Tetikciye'nin (39) kullandığı 49 AL 753 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye ve Bahçe'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otobüsün çarptığı araçtaki 5 kişi yaralandıOtobüsün çarptığı araçtaki 5 kişi yaralandıOtobüsün çarptığı araçtaki 5 kişi yaralandıOtobüsün çarptığı araçtaki 5 kişi yaralandı

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