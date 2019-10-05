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Otobüsün çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediyeye bağlı temizlik personeli geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 09.00 sıralarında Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediyeye bağlı temizlik personeli geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Keş Mahallesi Kavaklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye Belediyesin Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Seyfi Öztürk (50), Kavaklar mevkisinde çöp aldığı sırada Artvin istikametine gitmekte Muhammet M.T. idaresindeki 08 AAF 750 plakalı bir firmaya ait otobüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle belediyenin çöp kamyonu ile otobüs arasına sıkışan temizlik personeli Seyfi Öztürk ağır yaralandı. Kaza sonrası Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kazada hayatını kaybeden Öztürk’e rahmet dileyerek, “Belediye çalışanımız, değerli mesai arkadaşımız Seyfi Öztürk’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Rabb’im mekanını cennet eylesin. Ailesi başta olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve belediye camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

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