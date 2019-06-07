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Otobüsün çarptığı kurye 10 metreden şarampole yuvarlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye, 10 metreden şarampole yuvarlandı.

Haber : Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul, (DHA) - KAĞITHANE'de, yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye, 10 metreden şarampole yuvarlandı. Otobüsün çarpması nedeniyle sol bacağından yaralanan kurye, alt yola düşmekten bankete çarparak kurtuldu. Olay, TEM Hasdal bağlandı yolu Edirne yönünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YN 0291 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü Yılmaz Sazaklı, viraja girdiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, o sırada yanından geçmekte olan, soyadı henüz öğrenilemeyen Abdullah isimli kuryenin kullandığı 34 TR 6025 plakalı motosiklete sol tarafından çarptı. Savrulan motosiklet demir bariyere çarparken, sürücüsü düşerek şarampole yuvarlandı. 10 metre yükseklikten yeşillik alana yuvarlanan kurye, alt yola düşmekten bankete çarparak kurtuldu. Sürücü Sazaklı, motosiklete çarptıktan bariyere vurarak şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüsü güçlükle durdurabildi. Otobüs yolcuları ilk şoku atlattıktan sonra motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Abdullah adlı kuryeye müdahalede bulundu. Otobüsün çarpması sonucu sol bacağından yaralanan kurye, vatandaşların da yardımıyla ambulansa bindirildi. Motosikletli kurye, Fatih Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün yolcularından Aynur Ay, Eyüpsultan Camii ziyaretinden döndüklerini ifade ederek "Aniden oldu, saniyelik. Araba gidiyordu, motor ilerideydi. Tır tır yaptı araba. Eğer şoför kıvırmamış olsaydı. hepimiz aşağıya uçuruma gidecektik. O motor nasıl oraya yetişti ben çözemedim. Allah kurtardı bizi. Verilmiş sadakamız varmış. Allah yaralanana da acil şifa versin" dedi.

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