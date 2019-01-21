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Otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

ADANA'da otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Coşkun, yaklaşık 3 metre sürüklenerek, yaralandı.

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da otobüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Coşkun, yaklaşık 3 metre sürüklenerek, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Coşkun yönetimindeki 01 ANM 76 plakalı motosiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 L 0198 plakalı otobüs çarptı. Kazanın şiddetiyle Hüseyin Coşkun, motosikletle yaklaşık 3 metre sürüklendi. Kazanın ardından Hüseyin Coşkun yerde kalırken, arkasında oturan babası Sait Coşkun kazayı yara almadan atlattı. Bacaklarını oynatamadığı için yerde acı içerisinde kalan Coşkun'u görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yol üzerinde yerde yatan Hüseyin Coşkun ambulansı beklerken, çevredeki bazı kişiler kaldırım üzerinde olan biteni izledi, cep telefonuyla fotoğraf çekti.

Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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