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Otobüsün çarptığı Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:48 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan Rus turist Sergei Demchenko (37), hastaneye kaldırılamadan öldü.

Otobüsün çarptığı Rus turist öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan Rus turist Sergei Demchenko (37), hastaneye kaldırılamadan öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Murat Y.’nin kullandığı 51 AAP 822 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Rus Sergei Demchenko’ya çarptı. Yola savrulan Demchenko ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Rus turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Demchenko’nun cesedi incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otobüs şoförü Murat Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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