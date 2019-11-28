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Otobüsün durağı, acil servis

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı acil servise otobüs yetiştirdi.Adıyaman Belediyesi halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K.

Adıyaman’da otobüste kalp krizi geçiren vatandaşı acil servise otobüs yetiştirdi.
Adıyaman Belediyesi halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erdal K. isimli vatandaş oturduğu koltukta fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve bayılan şahsı gören vatandaşlar 112 acil servisine bilgi verdi. Koltukta baygın şekilde duran şahıs koltuktan düşmek üzereyken yanındaki yolcu tarafından son anda tutularak hafif şekilde yere bırakıldı.
Atatürk Bulvarı adliye binası önünde ilerleyen 02 FH 181 plakalı otobüsünün şoförü Zeynal Abidin Öztekin, diğer yolcularında uyarısıyla otobüsü hiç bir durakta durdurmadan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil servisine sürdü.
Hasta vatandaş burada sağlık ekiplerine teslim edilirken, hasta şahsın hayatı kurtarıldı.

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