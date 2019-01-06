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Otobüsün hostesi konuştu: Uyusaydım faica kaçınılmazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:44 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi.

Otobüsün hostesi konuştu: Uyusaydım faica kaçınılmazdı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu (42), direksiyonu tuttu, çığlık atarak yardım istedi. Ön koltukta oturan yolcu İsmet Çelen (56) ise yerinden fırlayarak otobüsü durdurdu ve facianın eşiğinden dönüldü. Hastaneye kaldırılan Dizman, kurtarılamadı. Hostes Hacımurtazaoğlu, "Her şey, 10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşti. 4 yıldır otobüslerde hosteslik yapıyorum ama görevdeyken, hiç uyumam. Eğer uyumuş olsaydım kaza kaçınılmazdı" dedi.
İstanbul- Didim seferini yapan 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsü, dün saat 21.00 sıralarında, Aydın'ın Söke ilçesi, Yenidoğan Mahallesi'ne geldiğinde şoförü Abdullah Dizman, direksiyon başında aniden fenalaştı. Bu sırada yanındaki koltukta oturan otobüsün hostesi Hilal Hacımurtazaoğlu, durumu fark edip, kontrolden çıkarak yalpalamaya başlayan otobüsü yolda tutabilmek için direksiyonu tuttu. Diğer taraftan bağırarak yolculardan yardım istedi. Şoförün hemen arkasında oturan yolculardan İsmet Çelen yardıma koşup, frene basarak otobüsü durdurdu.
Otobüsün durdurulmasıyla otobüstekiler rahat bir nefes alırken, şoför Dizman'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan şoför Dizman, tedaviye alındı. Dizman, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan jandarma otobüsü durdurarak olası bir faciayı önleyen yolculardan İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurtazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Otobüs güvenli bir yere götürüldükten sonra yolcuların, başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına kaldıkları yerden devam etmeleri sağlandı.
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı otobüsün hostesi Hilal Hacımurtazaoğlu, her şeyin 10 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştiğini belirterek, "4 yıldır otobüslerde hosteslik yapıyorum ama görevdeyken, yolculuk sırasında hiç uyumam. Eğer uyumuş olsaydım kaza kaçınılmazdı. Yaşamını yitiren şoförümüzün acısını yaşıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Hilal Hacımurtazaoğlu, otobüs şoförü Dizman'ın İzmir Otogarı'nda Mehmet Gülsen'den direksiyonu devraldığı, kalan 6 yolcuyla Didim'e devam ederken olayın yaşandığını ifade etti.

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Otobüsün hostesi konuştu: Uyusaydım faica kaçınılmazdıOtobüsün hostesi konuştu: Uyusaydım faica kaçınılmazdıOtobüsün hostesi konuştu: Uyusaydım faica kaçınılmazdıOtobüsün hostesi konuştu: Uyusaydım faica kaçınılmazdı

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