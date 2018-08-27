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Otobüsün ikinci şoförü, dinlenme bölümünde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

 TRABZON'da bir proje kapsamında Siirt'ten Karadeniz gezisine çıkan grubu taşıyan otobüsünün ikinci şoförü İrfan Ayfer (63), uyuduğu otobüsün dinlenme bölümünde ölü bulundu.

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da bir proje kapsamında Siirt'ten Karadeniz gezisine çıkan grubu taşıyan otobüsünün ikinci şoförü İrfan Ayfer (63), uyuduğu otobüsün dinlenme bölümünde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde kentin Akyazı mevkii Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Karadeniz gezisi kapsamında 'Kurtalan Yeteneklerini Keşfediyor' adlı proje üyeleri, Siirt'ten yola çıkıp Trabzon’a ulaştı. Grubu taşıyan otobüs, Akyazı mevkiinde yol üzerinde mola verdi. Bu sırada otobüsün şoförü, dinlenme bölümünde uyuyan diğer şoför İrfan Ayfer'i uyandırmak istedi. Ayfer, otobüsün bagajındaki bölümde yatakta hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İrfan Ayfer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüs bagajında uyuduğu sırada kalp krizi geçirdiği sanılan Ayfer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Ayfer'in ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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