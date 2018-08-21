Otobüsün motoru alev alınca yolcular tahliye edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otobüsün motorunun alev alması üzerine yolcular araçtan tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Artvin'e giden Enes Emre Başgöynük yönetimindeki 34 BJE 024 plakalı otobüsün motoru, Bursa-Ankara karayolu Bozüyük Muratdere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmındaki yangına müdahale etti.
Araçtan tahliye edilen yolcular, bir süre sonra Bursa'dan gönderilen başka otobüsle Artvin'e gönderildi.
Patlama sesi duyduklarını, ardından otobüsün arkasından duman çıkmaya başladığını anlatan yolcular, şoförün uyarısıyla hemen aracı boşalttıklarını dile getirdi.
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