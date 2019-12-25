HABER
  3. Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2019 13:52 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde dün otobüsün nehre düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, kontrolden çıkan otobüsün 80 metre derinlikteki nehre düştüğü kaza bölgesinde bugün yeniden başlanan arama çalışmalarında 4 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Bölge yetkilileri, kaza sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 28’den 32’ye çıktığını belirtti.

Yetkililer, 13 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin dünkü arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildiğini bildirmişti.

Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden ve Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkan otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesinden dolayı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yolcular, otobüsün freninin tutmadığını iddia ederken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

KAYNAK: AA

PARTNER Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret... Asgari ücrette flaş gelişme! İşte Ankara’da konuşulan yeni asgari ücret...
Türk Diyanet Vakfı’ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardımTürk Diyanet Vakfı’ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım
112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya nehre yuvarlandı otobüs kazası Pagaralam

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
98 yaşındaki Prens taburcu oldu! O görüntüler şoke etti!

98 yaşındaki Prens taburcu oldu! O görüntüler şoke etti!

Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur

Bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor!

Bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor!

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Almanya’da yolcu uçağı pistten çıktı

Rusya ve Türkiye, Libya krizinde temasların devamı konusunda anlaştı

Rusya ve Türkiye anlaştı!

Son dakika: İdlib'deki saldırılar nedeniyle 10 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

Binlerce sivil Türkiye sınırına yöneldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.