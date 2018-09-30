Otobüsün park halindeki otomobile çarpma anı kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tur otobüsünün park halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 34 FZ 142 plakalı tur otobüsü, kaldırım ve emniyet şeridinde park halinde bulunan 35 BKN 98 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Otobüstekilerin yara almadan atlattığı kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda tur otobüsünün park halindeki otomobile çarpması, yol kenarında bekleyen iki kişinin savrulan otomobilden kaçarak kurtulması yer alıyor.
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