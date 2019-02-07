Otobüsün üzerinden düşen işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otobüs üretimi yapılan fabrikada meydana gelen kazada işçi M.O. (40) yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde otobüs üretimi yapılan fabrikada çalışan M.O., kontrol için otobüsün üzerine çıktı. Otobüs üzerinde çalışan işçi, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin yaptığı ilk müdühalenin ardından yaralı M.O., ambulansla Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Yaralı işçinin yanında gelen firmanın yetkilisi Ü.Ş., acil servis önünde görev yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.
FOTOĞRAFLI
Rusya: Korkunç sonuçları olur!
7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum