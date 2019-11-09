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Otobüsünde havale geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde halk otobüsü şoförü Oktay Aydın, aracında ateşli havale geçirerek bayılan çocuk yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.Otobüsü ile hastaneye ulaştırdığı çocuğu kucağında taşıyarak acil servise götüren duyarlı otobüs şoförü Aydın, “Ben üzerime düşeni yaptım” dedi.Elbistan’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Oktay Aydın, Kümbet Mahallesi güzergahından 46 H 0532 plakalı aracına yolcularını aldıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde halk otobüsü şoförü Oktay Aydın, aracında ateşli havale geçirerek bayılan çocuk yolcusunu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.
Otobüsü ile hastaneye ulaştırdığı çocuğu kucağında taşıyarak acil servise götüren duyarlı otobüs şoförü Aydın, “Ben üzerime düşeni yaptım” dedi.
Elbistan’da özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Oktay Aydın, Kümbet Mahallesi güzergahından 46 H 0532 plakalı aracına yolcularını aldıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktı. Aydın’ın kullandığı otobüs, Malatya Caddesi’ne geldiği sırada annesi ile birlikte yolculuk yapan 6 yaşındaki Tuğba Arı isimli çocuk bir anda bayıldı. Annesinin, ‘Çocuğum ölüyor’ şeklindeki feryadı üzerine otobüsü durduran Aydın, hemen yardıma koştu. Bir yandan panikleyen anneyi sakinleştirmeye çalışan Aydın, çocuğu hastaneye yetiştirmek için hiç vakit kaybetmeden güzergahından çıkarak otobüsteki diğer yolcularla birlikte aracının yönünü hastaneye çevirdi. Otobüsünü hiç durmadan süren Aydın, çocuğu kucağına alarak Özel Yaşam Hastanesi acil servis görevlilerine teslim etti. Çocuğunu biran yalnız bırakmayan endişeli anne de kızının peşinden hastaneye koştu. Özel Yaşam Hastanesi acil servisinde yapılan ilk kontrollerde minik Tuğba’nın ateşli havale geçirdiği belirlendi. Gerekli müdahaleleri acil serviste yapılan Tuğba Arı’nın, tedavisinin devam ettiği ve durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan halk otobüsü şoförü Oktay Aydın, “Kümbet hattında çalışıyorum. Birden ‘çocuğum ölüyor’ diye bir ses duydum. Arkama baktığımda küçük bir kız çocuğunun bayıldığını gördüm. Yolcular ambulansı arayın diyordu. Çocuğun annesi ağlıyordu. Annesini sakinleştirmeye çalıştım. Çocuğun kendinde olmadığını görünce direk hastaneye sürdüm. Ne kadar ışık varsa geçtim. Elimden geldiği kadar hızla hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Hastanenin acil servisine gelince de kucağıma alıp içeri taşıdım. Yolcularımı da özür dileyerek hastanenin orada indirdim. İnşallah durumu iyidir. Ben üzerime düşeni yaptım” diye konuştu.
Güzergah dışına çıkarak hastaneye kadar götürdüğü yolcular da duyarlılığından dolayı Aydın’a teşekkür etti.

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