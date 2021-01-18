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Otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

18.01.2021 21:26 | Son Güncelleme:
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Otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da terminalde yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan genç, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 19 yaşındaki E.A.’yı Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlararası Otobüs Terminali’nde yolcu otobüsünden inerken gözaltına aldı.

Samsun’da terminalde yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan genç, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 19 yaşındaki E.A.’yı Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlararası Otobüs Terminali’nde yolcu otobüsünden inerken gözaltına aldı. E.A.’nın üzerinde 47,40 gram metamfetamin maddesi ile 14,15 gram ekstasy hap tozu ele geçirildi. E.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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